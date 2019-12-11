Церковь инициировала благотворительный сбор подарков для сирот, больных детей и детей из социально незащищенных групп населения.

Фото : Одесская епархия УПЦ

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайты епархий.

«В рамках акции предполагается проведение праздничного концерта совместными усилиями молодежи и священнослужителей, а также вручение подарков детям с диагнозом ДЦП и жителям Приднепровского гериатрического пансионата. Цель мероприятия - создать праздничную атмосферу среди людей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах, детей и молодежи», - сообщается на сайте Днепропетровской епархии.

В Херсоне объявили о начале благотворительной акции, в ходе которой каждый желающий может передать в любой храм города полностью или частично собранный подарок для детей-сирот.

Подарок может быть подготовлен для мальчика или девочки от 7 до 15 лет и упакован в красивый пакет.

«Каждый может сделать мир лучше и добрее, поделиться своим теплом с детками, живущими в приютах и интернатах города и области, а иногда и рядом с нами: в приемных семьях, детских домах семейного типа», - отметили на сайте отдела по делам семьи Херсонской епархии УПЦ.

В Одессе, в воскресенье 15 декабря состоится ежегодная благотворительная акция «Поделись своей добротой».

Как сообщается на сайте Одесской епархии, в этот день в девяти точках города православная молодёжь организует сбор подарков для детей из социально незащищенных групп населения.

Подарки передадут в детдома и другие детские социальные учреждения Одессы и Одесской области в день памяти святителя Николая, 19 декабря.

Как сообщалось ранее, подарки детям-сиротам, ребятам из многодетных семей и детям с ограниченными физическими возможностями собирает социальный отдел Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.