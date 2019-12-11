также в разделеРелигия
В Черновицкой и Одесской областях освятили храмы УПЦ 6
В Винницкой области к Рождеству объявили конкурс колядок 9
В Запорожье крестным ходом почтят память апостола Андрея Первозванного 10
В Киев прибыла чудотворная икона Божией Матери «Страстная» 19
Нарушения прав верующих УПЦ в 2019 году: 150 судебных процессов и 250 судебных производств 28
В УПЦ рукоположили двух новых епископов 21
В РПЦ прокомментировали встречу в «нормандском формате» 12
Священник УПЦ объяснил, почему пост связан с радостью, а не с едой 18
У верующих УПЦ в 2019 году появились 7 новых небесных покровителей 15
Жизнь УПЦ в 2019-м году в цифрах: количество приходов, священников, монахов 35
Митрополит Онуфрий рассказал, что значит жить «по Божьему Закону» 19
Cегодня православные чтут память чудотворной иконы Богородицы «Знамение» 23
На Ровенщине общины УПЦ объединились для решения проблемных ситуаций 12
В РПЦ надеются, что иерархи Православных Церквей, признавшие ПЦУ, одумаются 16
В Одессе УПЦ передала пострадавшим в пожаре продукты и лекарства 14
Глава Антиохийской Церкви поддержал УПЦ и заявил, что признание ПЦУ не канонично 49
Митрополит УПЦ объяснил как члены ПЦУ и УПЦ КП могут вернуться в каноническую Церковь 32
В Сербской Церкви заявили, что решение об автокефалии должно приниматься только на Всеправославном соборе 70

Церковь инициировала благотворительный сбор подарков для сирот, больных детей и детей из социально незащищенных групп населения.

Фото : Одесская епархия УПЦ

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайты епархий.

«В рамках акции предполагается проведение праздничного концерта совместными усилиями молодежи и священнослужителей, а также вручение подарков детям с диагнозом ДЦП и жителям Приднепровского гериатрического пансионата. Цель мероприятия - создать праздничную атмосферу среди людей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах, детей и молодежи», - сообщается на сайте Днепропетровской епархии.

В Херсоне объявили о начале благотворительной акции, в ходе которой каждый желающий может передать в любой храм города полностью или частично собранный подарок для детей-сирот.

Подарок может быть подготовлен для мальчика или девочки от 7 до 15 лет и упакован в красивый пакет.

«Каждый может сделать мир лучше и добрее, поделиться своим теплом с детками, живущими в приютах и интернатах города и области, а иногда и рядом с нами: в приемных семьях, детских домах семейного типа», - отметили на сайте отдела по делам семьи Херсонской епархии УПЦ.

В Одессе, в воскресенье 15 декабря состоится ежегодная благотворительная акция «Поделись своей добротой».

Как сообщается на сайте Одесской епархии, в этот день в девяти точках города православная молодёжь организует сбор подарков для детей из социально незащищенных групп населения.

Подарки передадут в детдома и другие детские социальные учреждения Одессы и Одесской области в день памяти святителя Николая, 19 декабря.

Как сообщалось ранее, подарки детям-сиротам, ребятам из многодетных семей и детям с ограниченными физическими возможностями собирает социальный отдел Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги