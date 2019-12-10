также в разделеРелигия
Нарушения прав верующих УПЦ в 2019 году: 150 судебных процессов и 250 судебных производств 23
В УПЦ рукоположили двух новых епископов 15
В РПЦ прокомментировали встречу в «нормандском формате» 8
Священник УПЦ объяснил, почему пост связан с радостью, а не с едой 9
У верующих УПЦ в 2019 году появились 7 новых небесных покровителей 13
Жизнь УПЦ в 2019-м году в цифрах: количество приходов, священников, монахов 35
Митрополит Онуфрий рассказал, что значит жить «по Божьему Закону» 19
Cегодня православные чтут память чудотворной иконы Богородицы «Знамение» 22
На Ровенщине общины УПЦ объединились для решения проблемных ситуаций 12
В РПЦ надеются, что иерархи Православных Церквей, признавшие ПЦУ, одумаются 16
В Одессе УПЦ передала пострадавшим в пожаре продукты и лекарства 13
Глава Антиохийской Церкви поддержал УПЦ и заявил, что признание ПЦУ не канонично 41
Митрополит УПЦ объяснил как члены ПЦУ и УПЦ КП могут вернуться в каноническую Церковь 23
В Сербской Церкви заявили, что решение об автокефалии должно приниматься только на Всеправославном соборе 70
В Одессе в соборе УПЦ простились с погибшим во время пожара спасателем 21
Митрополит Болгарской Православной Церкви выступил в поддержку УПЦ 47
Митрополит Антоний объяснил, почему эпатажу не место в Церкви 20
В УПЦ новая чудотворная икона Божией Матери «Знамение» Вилийская 63

Чудотворная икона Божией Матери «Страстная» прибыла сегодня в столичный храм преподобного Феодора Освященного.

Фото: Pokrov.in.ua

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт храма Feodor.kiev.ua, святыня пробудет в храме по 6 января. Ежедневно, в 13.00 и 18.30 перед иконой будут служить молебен с акафистом.

Почитаемый образ Божьей Матери «Страстная» получил свое название из-за изображенных рядом с ликом Богородицы двух ангелов, которые держат в руках орудия Страстей Христовых - один ангел изображен с крестом, другой - с губкой и копьем.

Икона была написана в Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне по заказу жены представителя известного дворянского рода Петра Балашева специально для Свято-Покровского храма в селе Отченашевка (ныне Комаргород) на Виннитчине в 1903 году.

После революции 1917 года и до открытия храма, которое произошло во время войны, образ хранил на чердаке своего дома чтец церкви Иван Герега.

В 1990 году храм в селе Отченашевка вновь открыли, в него возвратили все его святыни.

Перед образом стали совершать молебны, акафисты, и по молитвам верующих Богородица начала являть Свою помощь многим приходящим к Ней в скорбях и болезнях.

Свято-Феодоровская церковь находится по адресу: Киев, ул. Овручская, 7 (станция метро «Лукьяновская»).

Храм открыт с 08.00 до 20.00.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги