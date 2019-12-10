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Информация о похищении ребенка на столичном Крещатике не подтвердилась, сообщает пресс-служба полиции Киева.

«С девочкой все хорошо. В настоящее время она находится с охранником», - говорится в сообщении.

Сегодня около в 15:30 в Шевченковское управление полиции поступило сообщение о том, что на улице Крещатик мужчины посадили ребенка в автомобиль и уехали в неизвестном направлении. На место происшествия немедленно прибыли правоохранители, чтобы проверить полученную информацию. Сотрудники уголовного розыска установили, что ребенка никто не похищал.

В школу приехали водитель и охранник семьи и забрали девочку, чтобы отвезти ее на занятия по плаванию. В настоящее время ребенок находится с охранником.
ForUm

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