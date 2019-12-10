Предстоятель Украинской Православной Церкви совершил хиротонию проректора по учебной работе Луганского богословского университета в честь Архистратига Михаила архимандрита Павла (Валуйского) и наместника Свято-Климентовского Инкерманского мужского монастыря архимандрита Каллиника (Чернышёва) во епископа Бахчисарайского, викария Симферопольской епархии.

Фото: УПЦ

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине».

«Перед началом богослужения состоялось испытание веры новоизбранного епископа. Согласно чину, наречённый во епископа архимандрит перед собравшимися архиереями и народом исповедует веру в Пресвятую Троицу и воплощение Сына Божия, затем даёт обещание соблюдать и беречь постановления святых апостолов, семи Вселенских и девяти поместных соборов и прочие каноны, а также повиноваться Предстоятелю и Священному Синоду УПЦ. Завершился чин пением многолетия Предстоятелю, архиереям, верующим и наречённому во епископа архимандриту», - сообщается в источнике.

Само рукоположение отца Павла во епископа Беловодского, викария Луганской епархии, было совершено Предстоятелем и всеми архиереями после Малого входа, перед чтением Апостола. Затем новый епископ облачился в белые архиерейские ризы, перед этим получив благословение у всех иерархов.

Во время Литургии в Никольском кафедральном соборе Нежина, состоялась хиротония наместника Свято-Климентовского Инкерманского мужского монастыря архимандрита Каллиника (Чернышёва) во епископа Бахчисарайского, викария Симферопольской епархии.

«По своему призванию епископ является апостолом, который посылается Христом для руководства Его паствой. Помогает же архиерею нести своё служение любовь к Богу. Если пастырь любит Бога, то он уподобляется Самому Богу, а поэтому всё, чего ему не будет хватать для несения этого креста, он получит от Бога», - сказал Предстоятель УПЦ в слове при вручении жезла владыке Каллинику.