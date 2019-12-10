Украинская Православная Церковь в 2019 году канонизировала 6 святых, добавила в календарь святого, почитаемого в Православной Церкви в Америке, установила 3 праздника Соборов подвижников благочестия и 2-х почитаемых чудотворных икон.

Новопрославленные святые Киевских духовных школ

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказано в годовом отчете управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Антония (Паканича), который он представил во время итогового заседания Священного Синода УПЦ.

«К лику местночтимых святых причислены 5 подвижников благочестия (еще одна святая канонизирована после итогового Синода. - Ред), установлено празднование Собора Изюмских святых и Собора святых Киевской духовной академии», - сообщается в документе.

По данным отчета, на заседании 3 апреля 2019 к лику местночтимых святых причислены:

священномученик Иоанн Могилевский, пресвитер (Каменская епархия);

блаженная Иулита Педан (Александрийская епархия);

ректоры Киевской духовной академии святитель Сильвестр (Малеванский), епископ Каневский; святитель Василий (Богдашевский), архиепископ Каневский, исповедник, а также профессор КДА священномученик Александр Глаголев, пресвитер (Киевская епархия, с внесением в Собор святых Киевской духовной академии).

В Церковный календарь Украинской Православной Церкви внесено имя святителя Рафаила, епископа Бруклинского.

На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви 6 декабря был установлен день празднования Собора святых Таврической духовной семинарии, празднования в честь Новокайдакской (Самарской) иконы Божией Матери и Вилийской иконы Божией Матери «Знамение», а также причислена к лику святых преподобная Серафима, настоятельница Корецкая.