также в разделеРелигия
Нарушения прав верующих УПЦ в 2019 году: 150 судебных процессов и 250 судебных производств 10
В УПЦ рукоположили двух новых епископов 9
В РПЦ прокомментировали встречу в «нормандском формате» 6
Священник УПЦ объяснил, почему пост связан с радостью, а не с едой 7
Жизнь УПЦ в 2019-м году в цифрах: количество приходов, священников, монахов 30
Митрополит Онуфрий рассказал, что значит жить «по Божьему Закону» 17
Cегодня православные чтут память чудотворной иконы Богородицы «Знамение» 16
На Ровенщине общины УПЦ объединились для решения проблемных ситуаций 12
В РПЦ надеются, что иерархи Православных Церквей, признавшие ПЦУ, одумаются 16
В Одессе УПЦ передала пострадавшим в пожаре продукты и лекарства 13
Глава Антиохийской Церкви поддержал УПЦ и заявил, что признание ПЦУ не канонично 38
Митрополит УПЦ объяснил как члены ПЦУ и УПЦ КП могут вернуться в каноническую Церковь 22
В Сербской Церкви заявили, что решение об автокефалии должно приниматься только на Всеправославном соборе 69
В Одессе в соборе УПЦ простились с погибшим во время пожара спасателем 21
Митрополит Болгарской Православной Церкви выступил в поддержку УПЦ 46
Митрополит Антоний объяснил, почему эпатажу не место в Церкви 20
В УПЦ новая чудотворная икона Божией Матери «Знамение» Вилийская 63
Митрополит Онуфрий рассказал, в чем смысл страданий мучеников 42

Украинская Православная Церковь в 2019 году канонизировала 6 святых, добавила в календарь святого, почитаемого в Православной Церкви в Америке, установила 3 праздника Соборов подвижников благочестия и 2-х почитаемых чудотворных икон.

Новопрославленные святые Киевских духовных школ

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказано в годовом отчете управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Антония (Паканича), который он представил во время итогового заседания Священного Синода УПЦ.

«К лику местночтимых святых причислены 5 подвижников благочестия (еще одна святая канонизирована после итогового Синода. - Ред), установлено празднование Собора Изюмских святых и Собора святых Киевской духовной академии», - сообщается в документе.

По данным отчета, на заседании 3 апреля 2019 к лику местночтимых святых причислены:
священномученик Иоанн Могилевский, пресвитер (Каменская епархия);
блаженная Иулита Педан (Александрийская епархия);
ректоры Киевской духовной академии святитель Сильвестр (Малеванский), епископ Каневский; святитель Василий (Богдашевский), архиепископ Каневский, исповедник, а также профессор КДА священномученик Александр Глаголев, пресвитер (Киевская епархия, с внесением в Собор святых Киевской духовной академии).

В Церковный календарь Украинской Православной Церкви внесено имя святителя Рафаила, епископа Бруклинского.

На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви 6 декабря был установлен день празднования Собора святых Таврической духовной семинарии, празднования в честь Новокайдакской (Самарской) иконы Божией Матери и Вилийской иконы Божией Матери «Знамение», а также причислена к лику святых преподобная Серафима, настоятельница Корецкая.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
5990 грн.
10
Теги