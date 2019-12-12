Красная нить на руке не защищает от зла, разъяснила Православная церковь Украины

«В результате своего несовершенства, слабости духа и маловерия человек склонен возлагать надежду на что-то вымышленное, верить в различные предрассудки, которые вредят нашей духовной жизни, познанию Бога и истинной веры. Одним из таких предрассудков является вера в то, что красная нить на запястье, завязанная особым образом, якобы предохраняет от зла, сглаза, болезней или других напастей», - говорится на странице ПЦУ в Facebook.

Традиция завязывания красной нити на руке берет свое начало от установок отдельных толкователей мистически-философского учения каббалы, а также верований некоторых индусов. Такую нить родители или жрецы вязали в знак посвящения детей Ваалу (известному в древности финикийскому и западно-семитскому ложному божеству-демону). Кстати, идолослужение Ваалу было главным грехом древних евреев, против чего выступали пророк Илья, а за ним и другие пророки (см. 3 Цар. 18).

Но речь идет не о теоретическом исследовании ритуалов прошлого, а о практике из настоящего, через которую происходит приобщение к ним!

«С какой целью вы завязываете на руке красную нить? Вы просите защиты, - но у кого? Разве христиане не знают, что лучший защитник – Господь и наша вера: «Приймiть повну зброю Божу, щоб ви змогли протистояти в день злий i, все подолавши, вистояти. Отже, станьте, пiдперезавши стегна вашi iстиною‚ i зодягнувшись у броню праведности, і взувши ноги в готовнiсть благовiстити мир; а понад усе вiзьмiть щит вiри, яким зможете погасити всi розпеченi стрiли лукавого; i шолом спасiння вiзьмiть, i меч духовний, що є Слово Боже» (Еф. 6: 13 - 17)», - отметили в ПЦУ.

После совершения таинства крещения священник надевает на человека нательный крест, который является не только символом веры христианина нашего искупления и спасения, но и знаком Божьей защиты и благодати, сопровождающим верующего человека на протяжении всей его земной жизни.

«Нужна ли нам не защита Божья, а какой-нибудь талисман защиты, особенно такой, истинную природу которого мы до конца не понимаем? Не означает ли это, что мы сознательно отдаляемся от Бога и не верим в Его поддержку?» - подчеркивают в ПЦУ.

В конце концов, мы носим разнообразную одежду, состоящую из красных, черных, белых или других ниток... Но это всего-навсего нити, ткань, внешняя одежда, это материальная, созданная человеком вещь, которая является бренной... Какая в ней сила?

«Сила – в нашем духе, нашей вере, наших молитвах», - резюмировали в ПЦУ.