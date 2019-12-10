Бывший нардеп Олег Ляшко пришел на допрос в прокуратуру по делу о драке с депутатом Андреем Герусом, однако отказался давать показания. Об этом он сообщил журналистам под зданием Бориспольской прокуратуры, передает УНИАН.

Ляшко снова заявил, что считает дело против него сфальсифицированным.

«Я воспользовался правом, которое мне дает статья 63 Конституции Украины, для того, чтобы не давать никаких показаний по этому сфальсифицированному уголовному делу. Я в суде заявлял и еще раз говорю: дело сфальсифицировано, Герус должен сидеть на скамье подсудимых», - считает экс-депутат.

Он заверил, что пришел на допрос, чтобы показать, что не собирается скрываться от следствия. «Прятаться они будут», - добавил он.

Как сообщал ForUm, 18 ноября лидер Радикальной партии получил уведомление о подозрении за драку с народным депутатом от «Слуги народа», председателем комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом.

19 ноября Бориспольский горрайонный суд Киевской области принял решение об избрании Ляшко меры пресечения в виде личного поручительства.

Прокуратура Киевской области обжаловала в Киевском апелляционном суде решение отпустить лидера Ляшко на поруки.

3 декабря Бориспольская местная прокуратура сообщила охраннику Ляшко о подозрении в пособничестве при нападении на народного депутата Андрея Геруса.