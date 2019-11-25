Прокуратура Киевской области обжаловала в Киевском апелляционном суде решение отпустить лидера Радикальной партии Олега Ляшко на поруки, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что прокуратурой 22 ноября в Киевский апелляционный суд направлена апелляционная жалоба с требованием об отмене решения Бориспольского горрайонного суда и избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время, дата рассмотрения апелляционной жалобы судом не определена.

Как сообщал ForUm, 18 ноября лидер Радикальной партии получил уведомление о подозрении за драку с народным депутатом от «Слуги народа», председателем комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом.

19 ноября Бориспольский горрайонный суд Киевской области принял решение об избрании Ляшко меры пресечения в виде личного поручительства.