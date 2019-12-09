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Выход из кризиса мирового Православия, который возник из-за признания раскола в Украине только один - Всеправославный собор.

 Фото: Novosti.rs

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом заявил викарий Сербского Патриарха Иринея епископ Моравичский Антоний (Пантелич) в интервью сербскому изданию Novosti, комментируя позицию Сербской Церкви относительно признания Православной Церкви Украины.

«Сербская Православная Церковь дала понять, что мы уважаем канон, и для нас недавно созданная церковь в Киеве раскольническая. Но мы не намерены ссориться и портить отношения ни с Константинопольским и Александрийским Патриархатом, ни с Греческой Православной Церковью. Мы не окажемся в ситуации «или - или». Позиция нашей Церкви ясна по такому важному вопросу, как автокефалия: решение должно было быть принято на собрании всех православных Церквей на основе консенсуса, единогласно», - сказал епископ Антоний.

По мнению сербского епископа, патриарх Варфоломей должен признать совершенную им ошибку по легализации украинского раскола, что послужило бы интересам всего Православия и способствовало прекращению конфликта в Украине.

Как сообщалось ранее, Митрополит Болгарской Православной Церкви выступил в поддержку УПЦ.
ForUm

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