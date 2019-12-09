Православный человек в случае необходимости, не задумываясь, должен пожертвовать всем ради Господа и православной веры, как делали это святые, прославленные Церковью.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

«Церковь украшена святыми угодниками. Святые - это те, которые восстановили тот образ, который им Бог подарил, они стали уподобляться Богу через исполнение Божественных заповедей», - сказал Блаженнейший Онуфрий.

По словам Предстоятеля, несмотря на гонения и страдания, в Церкви святые «нашли ту благодать, которая возвращает вечную жизнь и блаженство, ради которой были созданы Богом».

Митрополит Онуфрий напомнил о том, христиане призваны к жертве ради Господа и Православной веры.

«Если это необходимо, то нужно чем-то жертвовать - своими интересами, своими средствами, своим благородством, честью и тому подобное, потому что Бог воздает за нашу небольшую жертву сторицей. Сторицей в этой земной жизни, а в будущей жизни - дарует вечное спасение во Христе Иисусе Господе нашем», - отметил Предстоятель.