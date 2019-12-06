Во всех храмах Украинской Православной Церкви 8 декабря будут молиться об успешной реализации миротворческих инициатив Украинского государства по урегулированию конфликта на Донбассе.
Фото: Митрополит Онуфрий / УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ, соответствующие решение было принято сегодня во время заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви (Журналы №28, №29).
По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и согласно решению Священного Синода, во всех храмах епархии УПЦ вознесут за богослужением сугубые молитвы об успешной реализации миротворческого процесса и наступления мира на востоке Украины.
Соответствующий циркуляр был направлен всем епархиальным владыкам.
В молитве, которая прикреплена к документу, говорится о мире, прошении о единстве и даровании мудрости власти.
С текстом молитвы можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Как сообщалось, 4 декабря Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.
Глава государства призвал Церкви к поддержке мирных инициатив Украины на переговорах лидеров стран «нормандского формата», которые запланированы на 8 декабря.
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