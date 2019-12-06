На Закарпатье 5 декабря, в Международный день волонтера, представители Иршавской районной государственной администрации встретились с волонтерами района, чтобы поблагодарить их за бескорыстный труд и помощь нуждающимся.

Фото: irda.gov.ua

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Иршавской райгосадминистрации, в частности, представители УПЦ были награждены грамотами за волонтерскую деятельность.

«Выражаю слова благодарности от имени каждого человека, которому вы помогли, за вашу человечность, бескорыстный труд. Вы тратите свободные минуты на то, чтобы кому-то помочь. Для вас самой ценной благодарностью является понимание того, что вы реально можете спасти человеческую жизнь», − отметил замглавы Иршавской райгосадминистрации Иван Мошкола.

Также к волонтерам обратился глава районного совета Виктор Симканинец.

По случаю Международного дня волонтера, за весомый личный вклад в осуществление волонтерских инициатив и высокое гражданское сознание совместными грамотами Иршавской райгосадминистрации и районного совета были среди прочих награждены глава Молодежного отдела Мукачевской епархии архимандрит Агапит (Шпыняк) и заместитель главы отдела Марселина Долежалова.

Как сообщалось, с сентября в Мукачевской епархии УПЦ, по инициативе главы Молодежного отдела архимандрита Агапита, проходит благотворительный проект «Полки добра», в рамках которого в торговых центрах, магазинах и аптеках установлены специальные полки с надписями: «Можешь – положи» и «Нуждаешься – возьми».