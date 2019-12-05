Храм Божий является местом для молитвы, где человек духовно преображается и получает Божественную благодать.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

По словам Блаженнейшего, храм является источником Божией благодати, где человек «получает все те дары, которые нужны для спасения» и для того, «чтобы провести свою земную жизнь так, чтобы ее конец стал началом вечной жизни на небесах».

«В храме человек принимает Крещение, то есть становится чадом Церкви Христовой. В храме человек принимает Таинство Миропомазания, которое человеку дает силу сохранять ту чистоту, которой он сподобился во время Крещения. В храме человек принимает Таинство Елеосвящения, в котором прощаются грехи незнания и забвения. В храме люди вступают в брак. В храме совершается Таинство Покаяния, Таинство Евхаристии… И человек, принимая в себя Святых Таин Христовых, становится способным вместить в себя вечную жизнь и блаженство, ради которых создан Богом», — сказал Митрополит Онуфрий.

Он подчеркнул, что нужно не просто ходить в храм, а стараться остаться в церкви наедине с Богом и задуматься над своим происхождением и назначением.

«Когда же мы живем так, что отгоняем от себя благодать Божию, то это для Бога является оскорблением. Бог нас настолько любит, что когда мы себе делаем зло, то Он за нас больше переживает, чем мы сами. Господь хочет, чтобы каждый человек спасся, чтобы вошел в познание Истины и стал жителем Неба», - отметил Блаженнейший.

Митрополит Онуфрий призвал к духовному совершенствованию и одновременно напомнил, что достичь совершенства невозможно вмиг.

«Всю жизнь человек должен себя очищать! Мы снова падаем в грехи, снова встаем, снова каемся, очищаемся покаянием, снова приобщаемся к Божией благодати. Так всю жизнь человек борется против греха и борется за свою чистоту. Тогда благодать Божия будет нас вести этой жизнью и помогать преодолевать все трудности, все скорби и болезни, а в будущем веке Господь сподобит нас стать причастниками вечной жизни», - подытожил Предстоятель.