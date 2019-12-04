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В Черновцах 4 декабря, в день праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, в Свято-Введенском женском монастыре проходят торжества в честь 115-й годовщины основания обители, 25-й годовщины восстановления монастыря и 15-летия построения Свято-Троицкого собора.

Фото: Фейсбук

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии.

Верующие встретили Блаженнейшего Митрополита Киевского Онуфрия, который прибыл на торжества.

Предстоятель возглавил крестный ход в монастыре.

*** Свято-Введенский женский монастырь, расположенный в центре Черновцов, был основан и построен в 1904 году митрополитом Буковины и Далмации Владимиром (де Репта) для поддержки санитарной службы на случай чрезвычайных ситуаций, эпидемий и наводнений рядом с комплексом лечебных учреждений: публичной Буковинской краевой больницей и Буковинской детской больницей.

Основной задачей монастыря, как отмечалось в его уставе, стало одно из важнейших дел христианского милосердия – уход за больными и забота о них. Монахини помогали в уходе за детьми в детских приютах.

В 1960 году строения обители были отобраны, в них поселились миряне; в главном корпусе поочередно располагались детский сад, интернат, мастерские, конторы отделов облОНО. Монахинь переселили в пустующий после разгона братии Крещатицкий монастырь. В 1962 году разогнали и сестричество, а монастырь окончательно уничтожили. Некоторые монахини перешли в другие монастыри, остальные начали нести монашеский подвиг в миру.

Монастырь был возвращен епархии 20 октября 1994 года и возрожден решением Священного Синода УПЦ от 27 декабря 1994 года (Журнал № 29). Устав монастыря зарегистрирован 25 мая 1995 года.

Во дворе возрожденного монастыря был сооружен новый Свято-Троицкий собор с подземным храмом в честь преподобного Иоанна Кущника, в котором находятся киоты с частицами святых мощей Хозевитских мучеников, преподобного Кукши Нового, а также другие святыни. Закладку камня на начало строительства собора совершил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, в тот период возглавлявший Черновицко-Буковинскую епархию.
ForUm

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