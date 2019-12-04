Чтобы не потерять веру во время испытаний, в первую очередь, христианину нужно учиться отслеживать помыслы.

Фото: Митрополит Онуфрий / УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви, об этом сказал Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

«Помыслы бывают разными: кратковременными, которые приходят и скоро уходят, и длительными, подолгу нас беспокоящими.

На кратковременные помыслы, чувства и желания не надо обращать внимания, так они сами исчезнут. Но длительные помыслы, заседающие в нас, надо сверять с учением Церкви и просить совета о них у духовноопытных священников.

Когда христианин достигает определенного духовного уровня, он сам через духовный опыт и смиренную молитву узнает помыслы чувства и желания – откуда они. Если от Бога, то сопровождаются тишиной, покоем и глубокой тайной радостью души, если же от темных духов (даже если на вид помыслы благородны и полезны), от них веет страхом и смущением, душа сжимается ужасом, как сжимается ягненок, к которому приближается волк», - сказал Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший рассказал, что является главной помехой для крепкой веры.

«Ложь. Падшие духи на протяжении всей истории воюют против человека ложью. Ложь – оружие падших духов, ложью они учат человека неправильно понимать Бога и самого себя.

Неправда даже светлых Ангелов сделала темными и гнусными духами. К сожалению, большинство людей не считают ложь грехом, а если считают, то небольшим, но на самом деле она является основой всякого зла на земле. Ложь отдаляет человека от Бога – Солнца Правды. Ложь вводит человека в пространство гордыни, то есть в пространство ложных иллюзий, которые уничтожают в человеке Богом дарованное величие и достоинство и делают его духовным уродом, духовным инвалидом.

Великая молитва Матери Божией, Ее любовь да укрепят каждого из нас, современных христиан, в наших борениях против лжи и в нашей любви к Истине», - отметил он.

Предстоятель подчеркнул, что «смиренная молитва, самоукорение и самокритичность отгоняют от человека злых духов с их ложью и дают место светлым Ангелам, которые всегда рядом с нами и радуются нашей покорности и смирению перед Богом».

Митрополит Онуфрий сказал, что нужно искать способы борьбы со злом.

«Сегодня, к сожалению, темные духи имеют успех в мире. Используя, как всегда, ложь, они возбуждают людей, научают их ненавидеть, враждовать и убивать друг друга. Наша обязанность – молиться Богу и просить, чтобы Он Своей благодатью отгонял от нас враждебную силу злых духов, которые будоражат наш покой, чтобы Пресвятая Богородица, святые Ангелы во главе с Архистратигом Михаилом были нашими помощниками, охраняли нас, вразумляли и помогали нам жить благочестиво, то есть так, чтобы через нашу жизнь прославлялось и чествовалось доброе и святое Имя Бога, нашего святого Творца и любящего Промыслителя.

Зло никогда не победит добро, каким бы масштабным оно ни было. Каждый земной человек имеет в себе зло, но не нужно отчаиваться. Важно искать способы для подавления и уничтожения его в себе, и Пресвятая Богородица – наша первая помощница в этом», - сказал Митрополит Онуфрий.

Он рассказал, как избавиться от неправды.

«Совершив подвиг спасения человеческого рода, Господь наш Иисус Христос основал Церковь, которую никто не сможет одолеть, даже врата ада.

Если хочешь, человече, побеждать неправду, будь сыном Единой Святой Соборной Апостольской Православной Церкви, Главой которой является Сам Христос.

Приспособляй свою жизнь к жизни Церкви и никогда не смей пытаться приспособить жизнь Церкви к своей жизни.

Только так человеку можно стать неуязвимым, и никакая ложь не сможет оторвать его от вечной Истины, которой есть Сам Господь наш Иисус Христос», - подытожил Предстоятель.