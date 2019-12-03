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За испытаниями и гонениями верующих следует торжество победы православной веры.

Фото: Pravoslavna.volyn.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Волынской епархии, об этом сказал архиепископ Волынский и Луцкий Нафанаил в речи после освящения временного храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского в Луцке.

«Первые христиане начинали свое спасительное служение в катакомбах и подвалах, однако затем за их смирение Господь поднимал в святости первые гонимые общины, даруя им истинное торжество Православия, которое совершалось в величественных храмах и соборах», - подчеркнул владыка.

Архиепископ Нафанаил призвал православных христиан, несмотря на гонения и неудобства, с радостью служить Богу.

«Мы не должны отчаиваться, глядя на определенный дискомфорт в служении и даже прямые гонения, а наоборот - с радостью служить Господу Воскресшему и помнить, что за испытаниями и гонениями всегда будет идти Торжество победы Православной веры", - подытожил архипастырь.

В свою очередь, настоятель храма священник Иван Поприк искренне поблагодарил владыку, духовенство и всем присутствующих за совместную молитву и выразил надежду, что Господь обязательно услышит искренние молитвы и подарит возможность представить торжество Христовой веры строительством еще одного храма на Волынской земле.

Как сообщалось ранее, в Луцке была основана православная община в честь святителя Спиридона Тримифунтского. Каждое воскресенье во временном помещении в течение нескольких недель совершались молебны с акафистом святителю.

 
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