также в разделеРелигия
Архиепископ УПЦ рассказал верующим, как не отчаиваться при гонениях на веру 7
На Буковине глава сел оказывает давление на верующих УПЦ 10
В Киево-Печерской лавре провели экскурсию на жестовом языке для неслышащих киевлян 17
В Киево-Печерской лавре в день Введения в храм Богородицы отслужат 7 Литургий 8
В ПЦУ за год перешло менее 1% приходов УПЦ 8
В Церкви рассказали, когда человек может уйти с Литургии, если не причащается 22
Митрополит Антоний рассказал, как осознанно поститься 12
Митрополит Антоний объяснил, что такое «мертвая зона» души 12
В Церкви рассказали, когда в тело человека вселяется душа 16
Архиерейский Собор РПЦ озвучит позицию по расколам и тем, кто поддерживает их 17
Глава Черновицкой ОГА пообещал восстановить религиозный мир в регионе 9
В Кипрской Церкви заявили о том, что не признают Епифания и ПЦУ 20
В Иерусалимском патриархате считают, что встреча Церквей по «украинскому вопросу» станет судьбоносной для Православия 60
Представители Церквей призывают Раду доработать законопроект № 0931 18
В УПЦ призвали поддержать рождественскую экологическую инициативу 14
В Кривом Роге в монастыре УПЦ произошел пожар 23
В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ почтили память первого игумена обители – преподобного Варлаама 20
Епископ УПЦ объяснил, почему Православную Церковь называют апостольской 33

В Киевской области в селе Лышня, на территории православного духовно-просветительского и социально-благотворительного центра «Ковчег» при приходе преподобной Параскевы Сербской, состоялся ежегодный научно-богословский форум «Возрождение монашеских традиций исихазма преподобным Паисия Величковского и его духовными наследниками».

Фото: pravoslavie.poltava.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии, на мероприятие прибыли делегации из Румынии и Молдовы. Представители румынской делегации привезли жезл преподобного Паисия, который хранится в Ново-Нямецком ставропигиальном монастыре.

30 ноября в храме преподобной Параскевы Сербской была совершена Божественная литургия. Далее состоялся круглый стол, посвященный памяти преподобного Паисия Величковского - выдающегося афонского подвижника, церковно-культурного деятеля и писателя, который оставил след в духовности и культуре Украины, Греции, России, Румынии и Молдовы.

Мероприятие стало площадкой для обмена опытом, изучения и популяризации наследия преподобного Паисия Величковского, а также истории и влияния исихазма и Афона на развитие духовности, культуры, философии, искусства и литературы народов Центрально-Восточной Европы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
6746 грн.
11
Теги