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За год, прошедший со времени образования Православной Церкви Украины в ее ряды перешло либо было принудительно переведено менее 1% приходов Украинской Православной Церкви.

Фото: УПЦ

Как сообщает «Интерфакс», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Он рассказал, что с декабря 2018 года, когда была создана ПЦУ, около 100 храмов были захвачены, 220 приходов незаконно перерегистрированы и около 78 приходов перешли добровольно. Таким образом, подвел итог митрополит, из более чем 12 тыс. приходов которые имеет УПЦ, это составляет менее 1%, при том что некоторые приходы после этого уже вернулись в лоно канонической Церкви.

«В такие периоды происходит самоочищение. Ведь кто от нас ушел? Ушли те, кто плел разные сплетни, раздоры внутри Церкви, кто самоутверждался, кто о себе был очень высокого мнения... Остались люди, верные Богу, Церкви, верные своей присяге - и священнической, и архиерейской, те, кто живет за Христа и во Христе», - сказал митрополит.
ForUm

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