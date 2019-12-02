Кипрская Церковь заявила, что признает Митрополита Онуфрия как единственного Предстоятеля Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на греческий сайт Romfea, об этом заявил митрополит Кипрской Православной Церкви Неофит.

«Как Церковь Кипра, мы не признаем Епифания и решение, которое принял Вселенский Патриарх, а также Церковь Греции и Патриарх Александрийский. Мы этого не сделали, и я не буду этого делать», - отметил кипрский митрополит.

Кипрский архиерей подчеркнул, что каждую Поместную Церковь представляет свой канонический Митрополит.

«Кого мы знали столько лет как канонического епископа Киевского? Митрополита Онуфрия. Он и остается каноническим Митрополитом Украины», – сказал иерарх Кипрской Церкви.

В завершении своей речи митрополит заявил, что для прояснения ситуации в Украине необходимо созвать Всеправославный Собор.