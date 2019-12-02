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Земные сокровища и богатства даны Богом не для того, чтобы люди становились их рабами, а чтобы духовно обогащались.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

«Если человек начинает богатство любить, если оно становится для него мамоной, то есть идолом, то оно вредно, оно не поможет в вечной жизни. Если человек богатством делится, то Бог дает все человеку... Если человек будет это богатство использовать, сколько требуется, для себя, а остальное отдаст бедным, нуждающимся, тогда он правильно относиться к богатству, и оно поможет ему стать наследником вечного спасения», - отметил Архипастырь.

Митрополит Онуфрий акцентировал внимание на евангельских словах о том, что тот, кто собирает богатство только для себя - безумен, как тот богач, и «не в Бога богатеет» (Лк. 12: 21).

«Есть один путь, на котором человек находит Бога - это путь святых Христовых заповедей, путь закона Божия. Этот закон дан не для того, чтобы поиздеваться над нами, заставить нас поститься, молиться. Это именно тот путь, на котором мы встречаем Бога. И когда человек находит Бога, Господь наполняет его Своей Божественной силой, Своей благодатью. Иначе говоря, если выражаться церковным языком, то это значит наполниться благодатью Божией, которая помогает правильно и достойно проводить земную жизнь и которая вводит человека после земной жизни в жизнь небесную», - пояснил Блаженнейший.

По словам Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, есть много Христовых заповедей, в которых описывается истинный путь христианина, но самая главная заповедь - это любовь к Богу и ближнему.

«Если мы будем так проводить свою жизнь, то, как носители образа Божия, будем идти Божьим путем, и на этом пути встретим Бога и откроем свое сердце, Он наполнит его Своей благодатью, мы будем богаты в Боге», - добавил он.

Предстоятель призвал всегда идти по пути этой заповеди, вопреки современным человеческим законам и правилам, которые «считают Божие слабым, вредным и ненужным».

«Даже если нам сегодня современное кажется красивым и благородным, в конце концов, оно окажется слабым и вредным. А Божие, что бы оно не было, - всегда сильное, полезное и необходимое для человека. Пусть Господь помогает нам, чтобы мы шли путем Христовых заповедей, тем путем, который выстлан любовью к Богу и любовью к ближнему, чтобы мы на этом пути духовно обогатились. А если пошлет нам на этом пути земные блага, чтобы мы до них разумно относились», - подытожил Митрополит Онуфрий.
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