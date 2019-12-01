В Тель-Авиве несколько тысяч человек вышли на демонстрацию с требованием отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Об этом сообщает DW.
Протестующие держали флаги Израиля и плакаты, на которых называли Нетаньяху «коррумпированным».
Акция проходила под лозунгом Подай в отставку, Израиль важнее.
По данным израильских СМИ, в акции протеста приняли участие около пяти тысяч демонстрантов.
21 ноября генеральный прокурор Израиля Аминадава Мандельбли выдвинул обвинения в коррупции против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Против главы правительства расследуют три отдельные дела, связанные с мошенничеством, злоупотреблением доверием и взяточничеством.
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