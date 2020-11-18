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В 2020 году в Украине было построено больше дорог, чем в любой другой год за весь период независимости. Об этом заявил Государственного агентства автомобильных дорог Александр Кубраков, сообщает пресс-служба Укравтодора.

«Я персонально отвечаю за каждую потраченную гривню в этом году. Любые спекуляции закончатся спекуляциями, а построенные дороги останутся на десятилетия. Результаты нашей работы очень заметны в этом году, их не удастся спрятать, и сказать, что это было построено в прошлые годы - это все построено/достроено в 2020 году. Больше, чем в любой другой год за весь период независимости», - сказал Кубраков.

По его словам, из запланированных на 2020 год 4200 км дорог государственного значения на финише - 3900 км. «Это означает, что участки уже сдаются в эксплуатацию, заканчивается устройство верхнего слоя или уже завершено. В лидерах - Харьковская, Донецкая, Луганская и Запорожская области», – подчеркнул глава Укравтодора.

Он также подчеркнул, что в 2020 году не осталось ни одной области без проектов Большого строительства.

Кубраков также сообщил, что выполненные работы уже профинансированы на 70 млрд грн - это 82% от запланированного финансирования. По всем привлеченным источникам финансирования выборка средств идет без задержек.
ForUm

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