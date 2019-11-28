27 ноября Агентство США по международному развитию и Посольство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине направили в адрес Высшего совета правосудия предложения по международным экспертам в состав Комиссии по вопросам добродетели и этики. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Так, в состав Комиссии по вопросам добропорядочности и этики было предложено:

Карлоса Кастресана (экс-председатель Международной комиссии против безнаказанности в Гватемале, созданной ООН, член Международного антикоррупционного консультативного совета (МАКС) в Украине);

Джованни Кесслера (бывший генеральный директор Европейского бюро по борьбе с мошенничеством, член Международного антикоррупционного консультативного совета в Украине);

Роберта Корди (член Государственной комиссии по вопросам этики, бывший начальник федерального Управления по борьбе с коррупцией в государственной сфере (США).

Кроме того, в перечень экспертов включена Клаудия Эскобар (экс-судья апелляционного суда Гватемалы, получила награду за развитие демократии Democracy Award от Национального фонда поддержки демократии (NED) за преданность делу борьбы с коррупцией и поддержки прав человека) в случае, если кто-то из трех предложенных экспертов по определенным причинам не сможет выполнять функции члена Комиссии.

Все четверо экспертов были ранее предложены в состав Общественного совета международных экспертов, созданного в соответствии с Законом Украины «О Высшем антикоррупционном суде».

Таким образом, Агентство США по международному развитию и Посольство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине выполнили норму ст. 28-1 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», по которой международные и иностранные организации подают предложения относительно международных экспертов в течение двадцати дней с момента вступления в силу закона.

Еще трех членов в состав Комиссии по вопросам добродетели должен делегировать Высший совет правосудия.

«Ожидаем, что процесс формирования Комиссии по вопросам добропорядочности и этики пройдет без каких-либо проволочек и затяжек», - заявили в ОП.

Напомним, 16 октября Верховная Рада приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления». Документ, в частности, предусматривает создание Комиссии по вопросам добропорядочности и этики, которая имеет полномочия оценивания членов Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины и судей Верховного Суда на соответствие критериям добропорядочности и профессиональной этики, и, в случае обнаружения несоответствия, инициировать их увольнение.