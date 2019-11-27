Одесский бизнесмен Вадим Альперин сегодня, 27 ноября, сам придет на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Об этом сообщил его адвокат Андрей Федур.

«Прочитал в новостях, что НАБУ и САП с сегодняшнего дня «разыскивает» моего клиента Вадима Альперина. Правда сам Альперин ничего об этом еще не знает. Поэтому 27 ноября я и Вадим Альперин будем у прокурора САП по ул. Исаакяна-17», - написал он в Facebook.

Федур подчеркнул, что разыскивать Альперина нет никакой необходимости.

«Мы сами придем к прокурору. И ценного подарка от Президента никому не достанется», - отметил он.

Напомним, ранее Зеленский пообещал «ценный подарок» за помощь в поимке одесского бизнесмена Вадима Альперина.

«В ходе специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей сбежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украине», - говорится в его Facebook.