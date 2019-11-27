также в разделеРелигия
Создан сайт о помощи родителям, которые воспитывают детей с нарушениями развития 9
На Кипре наместник Святогорской лавры заявил об отсутствии политических разделений между Церквями 17
Установлены даты рождения и крещения преподобного Варсонофия Херсонского 14
В Киево-Печерской лавре управделами УПЦ встретился с польскими капелланами 15
В Киеве проведут фестиваль православной поэзии 12
Митрополит Онуфрий рассказал, какой грех не прощает Господь 17
Митрополит Антоний рассказал, чему важно научиться во время поста 14
Митрополит Онуфрий рассказал, почему православные празднуют Рождество 7 января 20
Александрийскому Патриарху напомнили его высказывания о поддержке УПЦ 22
Верующие Закарпатья подарили Митрополиту Онуфрию Нанковскую икону Богородицы 17
В РПЦ подчеркнули, что Предстоятель Албанской Церкви предупреждал об опасности действий Фанара 15
Студентов академии ПЦУ заставляют поддерживать Юраша 24
В Офисе Президента Украины пообещали изучить факты незаконной перерегистрации храмов УПЦ на Буковине 31
Совет Церквей просит Зеленского и ВР пересмотреть законопроект о свободе совести 33
В Церкви раскрыли «формулу» человеческого счастья 94
В Запорожской области сотни верующих УПЦ встретили чудотворную икону «Чернобыльская» 33
В Греции неизвестные напали на митрополию, которую возглавляет архиерей, выступивший против ПЦУ 25
Хустская епархия празднует 25-летие 42

В столичный храм УПЦ в честь великомученика Георгия Победоносца 30 ноября прибудет главная святыня Георгиевского женского монастыря в селе Даневка на Черниговщине — чудотворный образ Божией Матери «Аз есмь с вами и никтоже на вы».

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине» и телеканал «Глас».

Икона была написана в конце ХІХ века по благословению святого праведного Иоанна Кронштадтского и хранилась сначала у преподобного Серафима Вырицкого. В советские годы лик прятали у себя дома верующие. В монастырь в Даневке лик попал в 1997 году. По молитве у образа произошло множество исцелений.

Святыня пробудет в столице до 15 декабря. Каждый день перед образом будут совершать молебен с акафистом (начало в 18.00). Церковь открыта с 09.00 до 20.00.

Храм в честь великомученика Георгия находится по адресу: Киев, улица 8 Марта, 7.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги