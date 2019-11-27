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Представитель епархиального отдела по канонизации в Александрийской епархии Украинской Православной Церкви краевед Ольга Божко обнаружили метрические записи о рождении и крещении святого Варсонофия Херсонского.

Фото: преподобный Варсонофий Херсонский

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, согласно официальной версии, преподобный Варсонофий Херсонский родился 15 августа 1880 года в селе Лозоватка Елисаветградского уезда Херсонской губернии. Однако, в соответствии с метрическими записями, святой родился 18 августа 1883 года, а принял Таинство Крещения 19 августа.

Желая глубже изучить жизнь святого, представитель епархиального отдела по канонизации в Александрийской епархии краевед Ольга Божко начала искать метрические записи о рождении и крещении святого Варсонофия.

«Вскоре оказалось, что село, в котором он родился, в то время входило в состав Свято-Николаевского прихода с. Оситняжкы, Александрийского уезда. Именно в этих метрических записях и нашлись строки (под номером 36), что в 1883 году 18 августа родился, а 19 - принял Таинство Крещения младенец Василий, сын Григория Петровича и Татьяны Ивановны Юрченко. Крещение совершил священник Василий Буженицкий в присутствии дворянина Семена Савича Рудковского и Марии Николаевны Максименковой», – рассказывают в епархии.

***Архимандрит Варсонофий (в миру Василий Юрченко), родился в деревне Лозоватке, Елисаветградского уезда, Херсонской губернии, (ныне Кировоградского района и области), в благочестивой семье. 

В 1915 году он поступает в Херсонскую Пастырско-Миссионерскую Семинарию. Будучи воспитанником первого класса, 24 марта 1916 года (старый стиль) принял монашеский постриг с именем Варсонофий в честь святого Варсонофия, епископа Тверского (память 4/17 октября). По окончании курса был оставлен при Семинарии Свято-Григорьевского Бизюкова монастыря.

В 1920 году обитель подверглась общей участи разграбления и репрессий, и монастырь закрыли. Отец Варсонофий был арестован. Через некоторое время он был освобожден и получил назначение на должность приходского священника в село Высокие Буераки около Елисаветграда (Кировограда), где своим искренним и ревностным служением вскоре приобрел всеобщее уважение, как среди верующих, так и среди духовенства.

В 1923 году епархиальным архиереем, епископом Онуфрием (Гагалюком), он был назначен в Александрию миссионером по борьбе с обновленчеством во всем Александрийском округе.

В 1926 году отец Варсонофий получает распоряжение о назначении его настоятелем в город Первомайск Одесской епархии, где не было ни единой верной Православию церкви.

9 ноября 1951 года, правящий архиерей назначает его настоятелем Троицкой церкви села Старой Збурьевки, Голопристанского округа, Херсонской области.

25 июня 1954 года архимандрит Варсонофий был назначен на священническое место в Екатерининский собор Херсона — последний храм в его жизни.

В последние дни своей жизни отец Варсонофий сильно болел. Он знал, что скоро Господь призовет его к Себе, и стал готовиться к смерти. После исповеди и причащения Святых Христовых Таин преподобный Варсонофий умер 17 октября 1954 года в день своего небесного покровителя.

28 марта 2007 года были обретены мощи преподобного Варсонофия, которые ныне покоятся в Свято-Духовском кафедральном соборе Херсона.

Решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 18 апреля 2008 года преподобный Варсонофий был причислен к лику святых преподобноисповедников.
ForUm

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