В уголовном производстве по факту закупки некачественного вещевого имущества по завышенной цене для Вооруженных сил Украины, в частности бронежилетов 1-4 классов защиты, не соответствующих техническим условиям, сообщается о подозрении основателю – заместителю директора компании-поставщика некачественного имущества.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР, он подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, а именно: завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

Напомним, ранее в рамках досудебного расследования упомянутого уголовного производства следователи ГБР сообщили о подозрении пяти высокопоставленным лицам Министерства обороны Украины. Их подозревают в умышленном, совершенном по предварительному сговору группой лиц, невыполнении военным служебным лицом действий, которые оно по своим служебным обязанностям должно было выполнить, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса Украины).

11 ноября Печерский районный суд избрал меру пресечения генерал-майору, начальнику Главного управления Министерства обороны Украины Дмитрию Марченко по подозрению в закупке некачественного имущества по завышенным ценам для Вооруженных сил Украины.