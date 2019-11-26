В Запорожской области священники и верующие Украинской Православной Церкви 24 ноября встретили чудотворную икону святителя Николая чудотворца «Чернобыльская».

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Эта икона прибыла в Вольнянский район из Чернобыля, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии.

Первые официальные сведения об этом чудотворном образе относятся к 1840-му году. По молитвам перед этой иконой уже тогда многие верующие получали исцеление от недугов. Известны также случаи помощи святителя Николая молившимся ему на войне.

Икона постоянно находилась в храме святого пророка Илии в Чернобыле. По словам старожилов, местные жители остерегались выносить святыню из храма, так как давно обратили внимание: «святой Николай – из церкви, в городе начинается буря».

В 1920 году атеисты поглумились над святой иконой – образ разрубили на 3 части, а ризу с него сорвали, чтобы сдать в металлолом. Верующие спасли икону, и до 1942 года она хранилась в благочестивой семье. В годы войны места, где пребывала икона, не обошла стороной беда, но дом и семья-хранительница образа оставались невредимы.

До начала войны советские власти устроили склад в Чернобыльской церкви, однако во время немецкой оккупации храм снова открыли, а образ отреставрировали и с почестями перенесли на прежнее место.

Там икона чудесным образом обновилась – изображение святителя посветлело. По свидетельствам старожилов, святая икона помогала очень многим, и в сводах ее так и назвали – «исцеляющая многих».

Святыня оберегала храм и после трагедии на Чернобыльской АЭС. После эвакуации воры несколько раз пытались ограбить храм. В первый раз трос, которым преступники пытались оторвать дверь пономарки, оборвался и разбил лицо одному из злоумышленников. Во второй раз грабители все-таки смогли проникнуть в храм, но встретились там лицом к лицу со святителем Николаем, которого приняли за сторожа, и страшно испугались.

В 1996 году, когда всю зону отчуждения охватили масштабные пожары, люди открыли храм и обнесли святой образ вокруг Чернобыля. Самовозгорания после этого прекратились.

До сих пор, несмотря на обильный радиационный фон в зоне отчуждения, икона чудом остается не облученной радиацией.