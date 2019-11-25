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Под стенами Черновицкой ОГА сегодня состоялась встреча первого заместителя председателя Офиса президента Сергея Трофимова с секретарем Черновицко-Буковинской епархии архимандритом Никитой (Сторожуком).

Фото: Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, секретарь Черновицко-Буковинской епархии, архимандрит Никита коротко рассказал об основных проблемах религиозной жизни на Буковине. Он сообщил о систематическом вмешательстве в дела Церкви бывшего исполняющего обязанности главы Черновицкой области Михаила Павлюка и сотрудников ОГА, отвечающих за вопросы политики местных властей в отношении УПЦ.

Он также сообщил о прогрессе в переговорах и деятельности черновицкой полиции после встречи, состоявшейся неделю назад. По его словам, полиция развела конфликтующие стороны в «горячих точках», где происходят попытки рейдерских захватов храмов УПЦ, в частности, в Задубровке.

Архимандрит Никита отметил, что Церковь не требует никаких преференций, главное мир и взаимопонимание на Буковине.

Зампредседателя Офиса президента пообещал разобраться в ситуации и поспособствовать налаживанию диалога местных властей с УПЦ.

На встрече присутствовал новый глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.
ForUm

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