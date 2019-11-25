В Беране (Черногория) в день памяти святителя Нектария Эгинского, митрополита Пентапольского чудотворца, управляющий делами УПЦ, митрополит Антоний принял участие в Божественной литургии в монастыре в честь Георгия Победоносца.

Фото: УПЦ

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ и сайт eparhija.me.

От имени Предстоятеля Блаженнейшего Митрополита Онуфрия за заслуги перед Украинской Православной Церковью, поддержку канонического Православия и укрепление межцерковных связей митрополит Антоний вручил епископу Иоанникию орден святого Иова Почаевского и поздравил с юбилеем — восстановлением епископского престола, установленного святителем Савой Сербским 800 лет назад.

«От нашего духовенства и нашего народа, всех верующих нашей епархии передаем теплые приветствия и молитвы о победе над искушениями на украинской земле, желаем обрести мир и братскую любовь, чтобы все вернулись к церковному порядку и ко всем нам спасение, – к тем, кто на правильном пути и к тем, кто сошел с него», – сказал епископ Будимлянский и Никшицкий Иоанникий.

После завершения Божественной литургии Сербский иерарх отметил, что рад совместной службе с архиереем Украинской Православной Церкви, ведь Киев является матерью всех русских городов, а Киево-Печерская лавра для него одно из самых святых мест на планет.

«В православии есть великие искушения, и УПЦ выступает в качестве столпа и свидетельствует о Евангельской истине, справедливости, любви, церковном порядке и великих Евангельских страданиях. Через скорбь Господь организовывает наше спасение и вы, украинские епископы во главе с Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием, которого мы все рассматриваем как свет Православия, сегодня несете знамя святой веры православной и утверждаете нас всех в вере, любви, истине и справедливости», – подчеркнул епископ Иоанникий.

Он поблагодарил митрополита Антония за то, что в рамках его визита на Черногорское побережье и по благословению митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия, он посетил Будимлянско-Никшицкую епархию. Сербский иерарх подарил Украинскому митрополиту панагию с иконой этой епархии, изготовленную по случаю 800-летия Епископства.