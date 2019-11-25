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Архиерей Православной Церкви Чешских земель и Словакии, архиепископ Михайловский и Кошицкий Георгий (Странский) опроверг заявление иерарха Константинопольского патриархата, митрополита Австрийского Арсения (Кардамакиса) относительно создания монастыря Фанара в Чешской Республике.

Фото: OrthoChristian

Владыка Георгий рассказал, что он присутствовал на каждом собрании Священного Синода, и «настаивает на том, что это никогда не обсуждалось», а значит, не было никакого Синодального решения о Константинопольском ставропигиальном монастыре на территории Православной Церкви Чешских земель и Словакии (ПЦЧЗиС), сообщает «OrthoChristian».

Митрополит Австрийский Арсений в интервью греческому изданию Romfea.gr заявил, якобы новый монастырь основали в Чехии с согласия ПЦЧЗиС. Он заверил, что создание монастыря инициировано Чешской Церковью, а ее иерархи знали об этом. Патриарх же Константинопольский имеет право на создание ставропигиального учреждения на территории других Поместных Церквей.

«Конечно, об этом знали и митрополиты Чешской Церкви, и сам Архиепископ Ростислав (Предстоятель Чешской Церкви – Ред.), через которого велась переписка», – заявил он.

По его словам, учреждение этого монастыря не имеет ничего общего с установлением параллельной юрисдикции в Чехии (ранее он заявил, что наличие храма РПЦ в Карловых Варах – параллельная юрисдикция).

Чешский архиепископ Георгий опроверг заявления митрополита Арсения и рассказал, что он и другие иерархи слышали только смутные слухи о планах Фанара. По мнению архиерея, в утверждениях владыки Арсения очень много неточностей.

Архиепископ Георгий также считает, что в создании Фанаром нового монастыря не было никакой необходимости.

Он также рассказал, что живет в 25 км от Украины и знает правду о ситуации вокруг «украинского церковного вопроса». Владыка Георгий часто выражал поддержку УПЦ.
ForUm

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