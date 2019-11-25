также в разделеРелигия
В ОБСЕ заявили о нарушениях прав верующих УПЦ в Украине 17
Предстоятель Элладской Церкви публично заявил о желании уйти в отставку 8
На Волыни, Винниччине и Днепропетровщине освятили храмы УПЦ 11
Зоря заявил, что Патриарх Филарет не имеет никакой поддержки среди украинцев 49
Митрополит Антоний вручил епископу Черногорской Церкви орден преподобного Иова Почаевского 13
Комитет ООН запретил выселять Ивано-Франковскую епархию УПЦ из зданий епархиального управления и Преображенского храма 39
Архиепископ заявил, что создание монастыря Фанара в Чехии никогда не обсуждалось 12
Временно приостановлена работа подворья Александрийского патриархата в Москве 17
В Албанской Церкви заявили о необходимости проведения собора из-за признания ПЦУ 18
В Киевских духовных школах проведут международную конференцию о мучениках ХХ века 9
Министр культуры заявил о том, что УПЦ не является «рассадником русского мира» 14
Зеленского просят не назначать Юраша главой госслужбы по религии - украинцы собирают подписи 21
Во всех регионах Украины верующие УПЦ молились о жертвах Голодомора 11
В Киеве открылась выставка старинных икон и личных вещей Митрополита Владимира (Сабодана) 36
В день памяти иконы «Скоропослушница» освящены накупольные кресты столичного храмового комплекса 29
В УПЦ рассказали, можно ли молиться за тех, кто перешел в другие Церкви 24
На Киевщине епископ Виктор (Коцаба) совершил литургию в храме, который вернулся из ПЦУ в УПЦ 57
Предстоятель Элладской Церкви поедет на Всеправославное совещание, только если его пригласит Варфоломей 23

В Винницкой области в Луке-Мелешковской активисты Православной Церкви Украины отказались от помощи общины Украинской Православной Церкви в постройке храма, и потребовали отдать храм, принадлежащий УПЦ.

Фото: Винницкая епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, 23 ноября сторонники ПЦУ сорвали переговоры с общиной Спасо-Преображенского храма, на которых им была предложена помощь в строительстве храма.

Предполагалось, что на встрече между представителями ПЦУ и общиной УПЦ будет обсуждаться вопрос осмотра земельного участка со зданием, которое территориальная община выделяет под строительство церкви ПЦУ. На участке размещено отремонтированное здание, с обустройством которого Винницкая епархия обещала помочь, чтобы приютить общину ПЦУ во время холодов.

Активисты ПЦУ, во главе с пресс-секретарем Лука-Мелешковской ОТГ Екатериной Кириленко и клириком ПЦУ Виктором Чвиркуном сразу перешли на крик, и отправились в храм УПЦ с требованием открыть его.

После отказа сторонники ПЦУ начали оскорблять настоятеля общины УПЦ и на этом встреча закончилась.

«Это уже второй случай срыва встречи о выделении ПЦУ помещения. И это несмотря на то, что и Винницкая епархия, и община УПЦ в селе Лука-Мелешковская неоднократно гарантировали помощь в строительстве и обустройстве достойного помещения для нужд ПЦУ. Свое не строят - чужое забирают!», - поясняют в епархии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1250 грн.
18
Теги