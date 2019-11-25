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На Центральном железнодорожном вокзале открылся пункт обогрева, который принимает бездомных граждан и всех нуждающихся в помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Соломенской районной госадминистрации.

«При осмотре и.о. председателя РГА Владимиру Бялковскому продемонстрировали зал с местами для сидения, туалет и душевую комнату. Помещение можно найти у крытого паркинга железнодорожного вокзала, вход - рядом с гостиницей «IBIS», - говорится в сообщении.

Также в Соломенском районе круглосуточно работает пункт обогрева в Доме социальной заботы на ул. Суздальская, 4/6. Вскоре заработают пункты обогрева еще на ул. Волынская, 2 и на б-ре Вацлава Гавела, 83а, подчиненные Управлению труда и социальной защиты населения района.

 
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