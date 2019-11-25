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В Румынии перевернулось грузовое судно, на борту которого находилось 14 тысяч овец. В операции по спасению животных участвовали полицейские, пожарные и военно-морской флот страны, сообщает ВВС.

Большое грузовое судно Queen Hind, шедшее под флагом островного государства Палау в Тихом океане, перевернулось утром в воскресенье, после того как покинуло румынский порт Мидия недалеко от Констанца на побережье Черного моря.

На борту судна было 22 члена экипажа – граждане Сербии. Все они были спасены.

 «Мы уже спасли небольшое количество овец. Они плавали в море», - сказала пресс-секретарь службы скорой помощи в Констанце Стойка Анамария.

Однако, как полагают спасатели, многие овцы утонули.

Одного из спасенных членов экипажа доставили в больницу с переохлаждением.

«Он упал в море, но его очень быстро спасли», - сказала Анамария, добавив, что с остальными членами экипажа все в порядке, их здоровью ничто не угрожает.

Почему судно перевернулось, пока неизвестно. Как сообщили власти, расследование будет проводиться после того, как завершится операция по спасению овец.

Судно покинуло порт Мидия приблизительно в 12:00 по местному времени и направлялось со своим грузом в портовый город Джидда в Саудовской Аравии.

Согласно информации на сайте Marine Traffic, судно было построено в 1980 году. Его длина - почти 85 метров, вместимость - 3785 тонн.

По данным румынских СМИ, судно прибыло в порт Мидия накануне, 23 ноября, из ливийской столицы Триполи.
ForUm

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