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В Соединенных Штатах Америки в штате Флорида пассажирский поезд компании Amtrak въехал в автомобиль, в результате чего погибли три человека.

Об этом заявили местные власти, сообщает CNN.

Отмечается, что поезд следовал из Майами в Нью-Йорк.

Как стало известно, в поезде пострадавших нет. В момент аварии там было 200 человек.

Уточняется, что все погибшие были в автомобиле. По имеющейся информации, водитель пытался переехать пути, однако не затормозил при приближении поезда.
ForUm

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