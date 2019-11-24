Об этом заявили местные власти, сообщает CNN.

Отмечается, что поезд следовал из Майами в Нью-Йорк.

Как стало известно, в поезде пострадавших нет. В момент аварии там было 200 человек.

Уточняется, что все погибшие были в автомобиле. По имеющейся информации, водитель пытался переехать пути, однако не затормозил при приближении поезда.