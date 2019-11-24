В Соединенных Штатах Америки в штате Флорида пассажирский поезд компании Amtrak въехал в автомобиль, в результате чего погибли три человека.
Об этом заявили местные власти, сообщает CNN.
Отмечается, что поезд следовал из Майами в Нью-Йорк.
Как стало известно, в поезде пострадавших нет. В момент аварии там было 200 человек.
Уточняется, что все погибшие были в автомобиле. По имеющейся информации, водитель пытался переехать пути, однако не затормозил при приближении поезда.
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