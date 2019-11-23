В Запорожской области установили личность мужчины, который сообщил о намерении взорвать отделение полиции. Об этом сообщает отдел коммуникации областного управления Национальной полиции.
Указано, что в пятницу, 22 ноября, около 16:10 в колл-центр Службы безопасности Украины позвонил мужчина и угрожал взорвать помещение Бильмацкого отделения полиции ГУНП в Запорожской области. Им оказался житель села Благовещенка 1979 года рождения.
«Работники группы реагирования патрульной полиции установили местонахождение и доставили злоумышленника в Бильмацькое отделение полиции. Правоохранители изъяли мобильный телефон, с которого фигурант совершил звонок», - указано в сообщении.
Сейчас открыто уголовное производство по ст. 259 Уголовного кодекса Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Продолжается досудебное расследование.
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