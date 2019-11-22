Кабинет Министров Украины уволил главу Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергея Савчука.
Соответствующее распоряжение № 1062-р опубликовано на правительственном портале.
«Освободить Савчука Сергея Дмитриевича от должности председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины по соглашению сторон (пункт 3 части первой статьи 83 Закона Украины "О государственной службе")», - сказано в документе.
Другим распоряжением № 1053-р правительство объявило конкурс на занятие должности главы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению с определением условий проведения конкурса согласно приложению.
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