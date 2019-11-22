Кабинет Министров Украины уволил главу Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергея Савчука.

Соответствующее распоряжение № 1062-р опубликовано на правительственном портале.

«Освободить Савчука Сергея Дмитриевича от должности председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины по соглашению сторон (пункт 3 части первой статьи 83 Закона Украины "О государственной службе")», - сказано в документе.

Другим распоряжением № 1053-р правительство объявило конкурс на занятие должности главы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению с определением условий проведения конкурса согласно приложению.