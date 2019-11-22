также в разделеОбщество
Борца с преступлениями полицейских поймали на взятке
Миллионы от КП Харькова и обвинения налоговиков: СМИ рассказали о спонсорах кампании Кучера 7
Преследовавшему участника Майдана гаишнику присудили моральную компенсацию 8
Украинцев предупредили о штормовом ветре 18
РФ передала Польше материалы дела против Мазура 24
Адвокат семей Небесной Сотни объявила голодовку 76
Украина подала апелляцию по делу Маркива 21
21 ноября. Картина дня 43
Завтра в Украине ожидается до 12 градусов мороза 38
В районе Петровского завершилось разминирование 20
Укроборонпром подтвердил назначение Найема заместителем гендиректора 30
Парубий: 21 февраля 2014 года Майдан посещала контрснайперская группа СБУ 78
Сумчанин, взорвавший гранату в ночном клубе, получил 10 лет тюрьмы 14
Арахамия: Финансирование правоохранителей могут сократить вдвое 53
Портнов обнародовал приговор Иванисову за групповое изнасилование 165
В Житомире задержали россиянина-члена ИГИЛ 20
НАБУ расследует возможную госизмену Грицака 54
В Украине впервые пересадили почку в районной больнице 23

Кабинет Министров Украины уволил главу Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергея Савчука.

Соответствующее распоряжение № 1062-р опубликовано на правительственном портале.

«Освободить Савчука Сергея Дмитриевича от должности председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины по соглашению сторон (пункт 3 части первой статьи 83 Закона Украины "О государственной службе")», - сказано в документе.

Другим распоряжением № 1053-р правительство объявило конкурс на занятие должности главы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению с определением условий проведения конкурса согласно приложению.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1286 грн.
10
Теги