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Вчера, 21 ноября, около 23:00 в Сокирянском районе Черновицкой области вблизи н.п. Гвоздовцы пограничники вынуждены были применить оружие для задержания контрабандистов, в результате чего трое нарушителей получили огнестрельные ранения, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Пограничный наряд обнаружил факт незаконного перемещения группой лиц табачных изделий через государственную границу из Молдовы в Украину и загрузку их в транспортные средства иностранного регистрации.

Нарушители, заметив пограничников и поняв, что их намерения разоблачены, прибегли к бегству на авто. При попытке задержания беглецы проигнорировали законные требования наряда остановиться и направили одно транспортное средство на пограничников, чем создали явную угрозу их жизни и здоровью.

Действуя в соответствии с законодательством, пограничники применили оружие, ведь предупредительные выстрелы также не остановили нарушителей. В дальнейшем транспортное средство проследовало в направлении населенного пункта Гвоздовцы.

О данной ситуации пограничники немедленно проинформировали представителей правоохранительных органов Черновицкой области и пограничной полиции Республики Молдова. Кроме того, в Национальную полицию в Черновицкой области направлено сообщение о совершении уголовного преступления по признакам, предусмотренным статьями 342, 345 Уголовного кодекса Украины, и в ГУ ГФС в Черновицкой области по ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Вскоре от дежурного подразделения полиции получена информация, что в центральную районную больницу обратились 3 гражданских лица с огнестрельными ранениями.

Для выяснения всех обстоятельств этого происшествия на участок Черновицкого пограничного отряда выбыл председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко. Сейчас во взаимодействии с другими правоохранительными органами устанавливаются личности всех правонарушителей и проводится проверка.
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