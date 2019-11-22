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Сегодня, 22 ноября, православные чтят чудотворный образ Пресвятой Богородицы.

Икона

Как сообщает Центр информации УПЦ, икона Божией Матери, называемая «Скоропослушница» - древний чудотворный образ, находится на Святой Горе Афон, в монастыре Дохиар.

Монастырское предание относит время ее написания к десятому веку, ко времени жизни настоятеля обители святого Неофита. В 1664 году ответственный по кухне Нил, проходя в ночное время в трапезную с зажженной лучиной, услышал от образа Богородицы, который висел над дверью, голос. Он призывал монаха впредь здесь не ходить и не коптить икону. Монах подумал, что это шутка какого-либо брата и пренебрег знаменьем, продолжая ходить в трапезную с коптящей лучиной. Внезапно он ослеп.

С горьким раскаяньем молился Нил перед иконой Божией Матери, умоляя о прощении. И вновь услышал чудный голос, который сообщил о прощении и возвращении зрения и приказывающий передать всей братии: «С этой поры будет именоваться сия икона Моя Скоропослушницею, потому что скорую всем, притекающим к ней, буду являть милость и исполнение прошений».

Пресвятая Богородица исполнила и теперь исполняет Свое обещание - являет скорую помощь и утешение всем, кто обращается к Ней с верой.

На Руси всегда пользовались большой любовью и почитанием списки с чудотворной Афонской иконы «Скоропослушница». Многие из них прославились чудесами. Особо отмечались случаи исцеления от падучей болезни и беснования. В 1938 году Афонская обитель Дохиар принесла в дар Русской Духовной Миссии в Иерусалиме список с чудотворной иконы Божией Матери «Скоропослушница».
ForUm

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