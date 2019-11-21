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Решение Константинопольского Патриарха относительно признания Православной Церкви Украины является нарушением церковных канонов и привело к усугублению раскола.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в программе «Право на веру» в эфире «Першого козацького».

«Патриарх Константинопольский вмешался в дела нашей Церкви. Причем это не по неведению. Потому что мы ему представляли объективную причину, объективную ситуацию в Украине. Тогда заявлялось, что все это делается ради единства украинского Православия», – подчеркнул митрополит УПЦ.

Владыка Антоний отметил, что УПЦ представляла в ответ свои аргументы и пыталась объяснить Константинопольскому Патриарху, что действия по признанию Православной Церкви Украины никоим образом не приведут к единству, а станут причиной еще более жесткого раскола и разделения.

«На Фанаре выбрали логику не канонической Церкви, а логику раскольников. И пошли путем легализации раскола», - отметил владыка Антоний.

Раскол может быть уврачеван только покаянием, а не расколом, напомнил митрополит.

«Странно видеть со стороны некоторых наших братьев из Поместных Церквей решение уврачевать болезнь - болезнью, раскол - расколом.  В церковной жизни есть только один путь отказа от греха - путь покаяния», - сказал управляющий делами УПЦ.

Как сообщалось ранее, митрополит Антоний сказал, что Священный Синод Украинской Православной Церкви будет принимать решение относительно дальнейших отношений с Александрийской Церковью, которая признала Православную Церковь Украины.
ForUm

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