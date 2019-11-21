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Сослужение иерарха Православной Церкви Чешских земель и Словакии (ПЦЧЗС), епископа Шумперского Исаии (Сланинки) постараются представить как начало признания Православной Церкви Украины, но это не соответствует действительности.

Фото: Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом написал заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич в Фейсбук.

«Епископ Исаия сегодня (20 ноября – ред.) объявился у […] "ПЦУ", и служил у них, и очевидно, будет служить с ними завтра. Несомненно, что этот факт у нас будут подавать как начало признания ПЦЧЗС. Однако, это не так», – написал спикер УПЦ.

Он подчеркнул, что присутствие епископа Исаии на богослужении новой церковной структуры – акт самоуправства.

«Как стало известно из ПЦЧЗС, это является самоуправством епископа Исаии, который не имеет на это благословения своего Предстоятеля и действует вопреки своей Церкви, которая устами Предстоятеля – Блаженнейшего Митрополита Ростислава осудила действия Фанара и заявила о непризнании "ПЦУ"», – пояснил протоиерей Николай.

Предполагается, что священноначалие Православной Церкви Чешских земель и Словакии в ближайшее время даст оценку таким действиям своего иерарха, добавил замглавы ОВЦС УПЦ.

Священнослужитель также напомнил, что именно при помощи епископа Исаии Фанар сейчас «фактически закладывает основы для создания параллельной юрисдикции в ПЦЧЗС». Константинопольский патриархат зарегистрировал на территории Чехии ставропигиальный монастырь, в который могут принимать клириков любых юрисдикций, прежде всего из Православной Церкви Чешских земель и Словакии.

По словам протоиерея Николая, этот ставропигиальный монастырь возглавил архиерей Константинопольского патриархата митрополит Австрийский Арсений (Кардамакис), а его заместителем является владыка Исаия.

«Такой вот себе "троянский (фанарский) конь" в ПЦЧЗС. Известно, что он давно симпатизировал нашим раскольникам и будучи архимандритом, встречался с Филаретом ещё до всех историй с Томосом», – отметил спикер УПЦ.

В Михайловском монастыре Киева 20 ноября вместе с главой ПЦУ Епифанием Думенко и иерархией этой структуры служил епископ Исаия (Сланинка). 
ForUm

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