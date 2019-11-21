также в разделеПроисшествия
В Польше двое украинцев тяжело ранили студента-соотечественника 28
В Сумах попрощались с командиром 128-й бригады 31
На Донбассе ранены 6 военных, боевики стреляли во время «тишины» 16
В Кременчуге нашли застреленным депутата 54
На Киевщине пенсионер МВД с пистолетом напал на полицейских 27
В Харькове облили красной краской бюст Жукову 25
Боевики 11 раз нарушили режим тишины, потерь нет 13
На Закарпатье женщина во время ссоры убила мужчину метлой 35
На Хмельнитчине чиновник привязал собаку к машине и тащил по дороге 17
Задержан «сбушник», собиравший деньги якобы для участников боевых действий 17
В Днипре от взрыва гранаты погиб мужчина 18
В Запорожье нашли мертвой целую семью 48
Прокуратура назвала вероятную причину пожара в в/ч на Львовщине 49
Житель Львовщины «заказал» АТОшнику убийство киевского адвоката 24
Стали известны подробности пожара в воинской части на Львовщине 26
СБУ блокировала нелегальную добычу угля на Донбассе: убытки превышают 8 миллионов 24
Умер командир 128-й бригады, подорвавшийся на мине на Донбассе 43
Пожар в в/ч на Львовщине унес жизнь офицера 27

20 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела, «Север» - 3.

Вчера, 20 ноября, ранения в результате обстрелов получили 7 военнослужащих из состава Объединенных сил.

В то время как Украина всеми возможными дипломатическими путями пытается достичь мира, российские оккупанты цинично нарушают любые договоренности. Так, украинская сторона, на одном из участков, вчера дважды спрашивала «тишину» для оказания помощи раненым. Вооруженные формирования Российской Федерации давали на это согласие, но коварно продолжали вести огонь по нашим позициям.

С начала суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1286 грн.
11
Теги