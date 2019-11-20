Во время рабочей поездки в Луганскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил контрольный пункт въезда/выезда «Станица Луганская», где ознакомился с процессом восстановления мостового перехода через р. Северский Донец, которым местные жители пересекают линию разграничения. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Зеленскому сообщили, что сейчас все строительные работы завершены, а открыть мост планируется через два дня. Президент поручил открыть переправу уже сегодня.

«Мы благодарим ОБСЕ, спасибо нашим близким друзьям - послам Германии, Франции, представителям всех стран, которые приезжают сюда и смотрят, что мы действительно делаем шаг за шагом. От обещаний – к реальным действиям. Мы построили этот мост, построили дорогу. Скажу вам честно, что это сложная работа», - отметил он.

По словам Зеленского, восстановление моста является знаковой миссией, которая демонстрирует реальные действия украинской власти.

«Для нас сегодня действительно очень важный день. Четыре месяца назад мы пришли сюда, и не было качественной дороги, автобусов, люди не могли нормально добираться, не было моста. Это очень символично. Потому что это (восстановление моста, - ред.) - одна из гуманитарных миссий украинской власти и наших близких партнеров», - подчеркнул Зеленский.

Вместе с Президентом с завершением восстановления моста ознакомились послы Германии и Франции – стран-участниц «нормандского формата», а также спецпредставитель председателя ОБСЕ в составе ТКГ по реализации мирного плана на востоке Украины Мартин Сайдик.

Напомним, восстановить и открыть мост планировалось до 27 ноября.

Восстановление переправы в районе Станицы Луганской – часть международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.

2 сентября Зеленский объявил о начале восстановления моста. Это произошло после того, как был разобран блокпост на части переправы, которую контролируют украинские военные.

15 сентября строители начали асфальтировать дорогу от моста в направлении КПВВ.