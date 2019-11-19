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По запросу органов прокуратуры Украины Чехия выдала украинского гражданина, которого разыскивали по подозрению в хищении оборудования Детско-юношеского учебно-спортивного центра профсоюзов города Киева «Авангард», закупленного за государственные средства, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно материалам следствия, в 2010 году по результатам проведения процедуры тендерной закупки между предприятием Детско-юношеский учебно-спортивный центр профсоюзов города Киева «Авангард» и частным обществом заключен договор на закупку оборудования для ледовой арены, а также образования и поддержания искусственного льда на общую сумму почти 15 млн гривен.

Несмотря на перечисление средств, оборудование так и не было поставлено, а все дальнейшие финансово-хозяйственные отношения между предприятием и частной фирмой, а именно составление дополнительного договора хранения указанного оборудования, были направлены на сокрытие факта хищения этого имущества.

В сентябре 2018 по согласованию прокуратуры города Киева гендиректору общества сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением). В дальнейшем в связи с уклонением от следствия его объявили в розыск, а в июле 2019 суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

15 октября 2019 подозреваемого арестовали на территории Чехии.

По результатам рассмотрения запроса украинской стороны компетентными органами Чешской Республики принято решение об экстрадиции указанного лица. В понедельником, 18 ноября 2019, в аэропорту «Борисполь» в сопровождении сотрудников Департамента международного полицейского сотрудничества НП Украины осуществлена фактическая выдача подозреваемого украинским правоохранителям.

Сейчас мужчина задержан следователями ГУ НП в г. Киеве и в суд подано ходатайство о применении в отношении него меры пресечения.
ForUm

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