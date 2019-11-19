Служба безопасности Украины задержала на Черниговщине киевлянина, который использовал поддельное удостоверение сотрудника СБУ для сбора средств якобы для участников боевых действий.

По данным пресс-центра ведомства, житель Киева использовал документ, похожий на служебное удостоверение СБУ при контактах с коммерсантами, в частности на Черниговщине. Он просил бизнесменов предоставить средства якобы на потребности участников боевых действий, в том числе из правоохранительных органов. По предварительной информации следствия, суммы «пожертвований» достигали 100 тысяч гривен. Кроме того, он предлагал якобы содействие в решении вопросов с перевозкой товаров через таможенную границу.

Правоохранители задержали злоумышленника во время его пребывания в Чернигове. У мужчины изъят документ с признаками подделки и огнестрельное оружие, похожее на автомат Калашникова российского производства.

Начато уголовное производство по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.