Свобода вероисповедания и невмешательство государства в религиозные дела являются одними из основных принципов демократии.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) рассказал в интервью порталу «Православная жизнь».

«На наших глазах пытаются легализовать раскольническую группировку и в этой коварной затее, к прискорбию, участвуют наши братья из Поместных Церквей. Мы являемся свидетелями внедрения новых принципов экклезиологии, которых Православная Церковь еще не знала. Папство в любых видах чуждо православному сознанию», - отметил митрополит Антоний.

По словам владыки Антония, легализация раскола в украинском и мировом православии вместе с давлением властных структур, приводит к двойным стандартам в церковных вопросах, когда «сильный имеет право диктовать свою волю более слабым и зависимым, а Православную Церковь пытаются втянуть в свои большие геополитические планы. В результате, для многих рушится общее представление о правде, истине», - подчеркнул владыка.

Самое важное для верующего - сохранить душевный мир и не отчаиваться.

«По поводу того, что мир рушится у некоторых. Если мир человека в основании своем имеет веру во Христа и покорность Его воле и заповедям, то он ни при каких обстоятельствах разрушиться не может. Он не то, что на века, он - навеки.

Разрушение мира свидетельствует о том, что не на тех ценностях этот мир построен. Нужно честно себе в таком случае признаться, что Христос не является центром нашей жизни», - сказал митрополит Антоний.

В любой кризисной ситуации есть свои положительные стороны - Церковь самоочищается.

«Данная ситуация - проверка всем нам. Она демонстрирует, что каждый из нас построил: дом на камне, подобно человеку благоразумному, который слушает слова Спасителя и исполняет их, поэтому никакие ветра и бури не разрушат его дом, или дом на песке, подобно человеку безрассудному, слушающему слова Христа, но не исполняющему их, и его дом при первом же порыве ветра и наводнении будет разрушен», - процитировал Евангелие управделами УПЦ.