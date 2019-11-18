В селе Медведевка Чигиринского района Черкасской области в результате пожара в частном жилом доме погибли двое детей, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

18 ноября в 11:51 в службу спасения поступила информация о том, что в селе Медведевка в частном жилом доме возник пожар. В результате пожара погибли двое детей (2016 и 2017 г.р.) и еще один ребенок 2019 г.р. госпитализирован в лечебное учреждение.

В 12:15 пожар ликвидирован на площади 5 кв. м. Предполагаемая причина пожара - неисправность электрического обогревательного прибора. К тушению пожара были привлечены 7 человек и 2 единицы техники.