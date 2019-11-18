также в разделеРелигия
Запорожский митрополит рассказал, что делать, когда закон переходит на сторону дьявола 9
В Киеве состоится встреча с главой церковного суда Киевской епархии УПЦ 11
На Одещине и Винниччине освятили храмы УПЦ 8
Верующие УПЦ молились о пострадавших в ДТП 9
Управделами УПЦ рассказал о единственном пути к бессмертию 16
Опубликован документ, в котором зафиксированы «аргументы» за признание ПЦУ Элладской Церковью 7
На Буковине издали сборник высказываний Предстоятеля УПЦ 8
В Киеве митрополит Антоний освятил храм УПЦ в честь Александра Невского 12
Митрополит Антоний рассказал, как избежать разочарований 10
УПЦ передала Охматдету оборудование, стоимостью 55 тыс гривен 7
Митрополит ПЦУ поддержал инициативу активистов о праздновании Рождества 25 декабря 12
Митрополит Сергий рассказал, что лучше – уйти в монастырь или создать семью 8
Митрополит Кипрской Церкви сказал, что Александрийский Патриарх обещал не поминать Епифания 12
Парламентский комитет отклонил поправки религиозной общественности к законопроекту, который может ограничить свободу совести и вероисповедания в Украине 34
Управделами УПЦ рассказал, зачем и от чего спасаются верующие 17
Александр Усик рассказал о своем знакомстве с Митрополитом Онуфрием 25
Архиепископ Лонгин (Жар) рассказал о чуде исцеления ребенка от рака 38
Архиепископ УПЦ рассказал о том, как усыновил 415 детей-сирот 15

В Винницкой области в селе Лука-Мелешковская 17 ноября настоятель Спасо-Преображенского храма Украинской Православной Церкви обратился в Винницкий районный отдел полиции.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, священник обратился с заявлением о краже из воскресной детской школы.

Настоятель рассказал, что неизвестные сорвали замок на здании воскресной школы, проникли внутрь и вынесли бытовые электрические приборы и электроинструменты.

По факту кражи открыто уголовное производство по ст.185 УК Украины (кража). Полицейские устанавливают причастных лиц. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
6746 грн.
8
Теги