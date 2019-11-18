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Православная церковь Украина не осуждает использование верующими биометрических паспортов, ведь они являются лишь одним из проявлений научного и технологического прогресса.

Никакой религиозной подоплеки в биометрическом паспорте нет, говорится в разъяснении ПЦУ.

«Является ли угрозой биометрический паспорт? Вокруг этого вопроса споры идут среди представителей разных конфессий. Чем только не запугивают людей – потерей приватности, «отречением от Господа», «печатью антихриста». И все это - якобы от имени Церкви», - отметили в пресс-службе.

Технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни: каждый день мы пользуемся интернетом, мобильной связью, данные о нас хранятся в электронных базах различных учреждений. В конце концов, сбор биометрической информации используется во благо, потому что делает нашу жизнь в обществе безопаснее: она помогает быстро установить личность и помочь ей, если возникнет такая необходимость, или задержать лицо, нарушившее закон.

«То есть, искреннему верующему человеку, которому нечего скрывать, живущего законопослушно, бояться нечего», - пояснили в ПЦУ.

Господь не зря наделил человека даром свободы выбора. То, что из Писания известно, как «печать антихриста», может быть принято только по осознанному выбору человека, который отречется от Бога. Тайно, через технологии, без ведома самого лица никто не сможет сделать верующего христианина слугой дьявола.

«Мы пользуемся обычными паспортами, имеем идентификационные коды, ежедневно предоставляем наши персональные данные, и ничего предосудительного здесь нет. Все это касается материального мира, зато настоящая вера в Господа - в душе. На ней никто не сможет поставить «печать», или отделить человека от любви Божьей, если она сама не отречется ее», - говорится в разъяснении.

«Бог дает нам множество возможностей и средств познания мира, и биометрические паспорта - только один из них. Они не способны отдалить или приблизить нас к Господу, сделать большим или меньшим христианином, поставить на нас «печать антихриста». Поэтому, не обращайте внимания на безосновательные предрассудки или ограничения и не бойтесь пользоваться благами прогресса», - призвали в ПЦУ.
ForUm

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