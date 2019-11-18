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В Черновицко-Буковинской епархии издали сборник высказываний Предстоятеля Украинской Православной Церкви.

Фото: Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу Черновицко-Буковинской епархии в Фейсбук, издан первый том слов Предстоятеля «Бог призвал, и я пошел. Ответы на вопросы».

«В книге собраны слова Блаженнейшего Владыки Онуфрия, касающихся различных аспектов духовной жизни христианина, которые были размещены в различных средствах массовой информации за последние десять лет», - сообщили в епархии.

Купить духовный путеводитель можно в Черновицко-Буковинской консистории и в Свято-Введенском женском монастыре в Черновцах.
ForUm

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